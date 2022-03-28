Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 kaçak göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Mart Cumartesi günü farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Mart Cumartesi günü saat 01.55´te Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan toplamda 106 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-28 22:45:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.