Bodrumspor seriye bağlama peşinde



BODRUM, (DHA) TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta hafta sonu mesaisinde evinde Etimesgut Belediyespor´u 4-0 mağlup eden Play-Off hattındaki Bodrumspor, yarın yine iç sahada önemli rakiplerinden Silahtaroğlu Vanspor´la kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı´nda Adem Cinek´in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00´te çalacak. Ev sahibi ekip Bodrumspor´da sarı kart cezalısı orta saha Yekta forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının da olduğunu hatırlatarak, "Bizim için her maç çok önemli. Etimesgut Belediyespor galibiyetiyle çıkışa geçtik. Amacımız seri galibiyetler elde edip sonuna kadar zirve yarışında var olmak" dedi. Bodrumspor grubunda 60 puanla, zirvenin 8 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-03-29 12:32:12



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