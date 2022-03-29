Başkan Gümüş’ten açıklama

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ulaşım, kent meydanı düzenlemesi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Başkan Gümüş yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde Muğla Büyükşehir Belediyemizin özellikle Menteşe İlçemizde gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve hizmetlerle ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeklerden uzak açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda Muğla Büyükşehir Belediyesine yapılan eleştiriler, merkez ilçe belediyesi olarak bizleri de içine almaktadır. Menteşe Belediye Başkanı olarak ben ve ekibim, Muğla Büyükşehir Belediyemizle 2014 yılından bu yana tam bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalıştık; ilçe halkımıza hizmetin en iyisini sunabilmek için canla başla emek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyemiz, kuruluşundan bu yana ilçemizin başta altyapı çalışmaları olmak üzere yol, ulaşım ve sosyal belediyecilik faaliyetleri ile her alanda örnek projelere imza atmış ve Menteşemizin tarihi kent dokusunu da koruyacak şekilde ilçemizi hak ettiği belediyecilik anlayışı ile buluşturmuştur. İlçemizde Büyükşehir belediyesi sorumluluk alanında olan yollarda altyapı ve üstyapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak kentimizin yol ve kavşaklarda araba yığınlarına kurban edilmesinin önüne geçmiştir. Aynı şekilde Menteşe Belediyemiz de gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerde yol çalışmalarına gece gündüz devam etmektedir. Yollar konusunda haksız eleştirilerde bulunanlar, özellikle yaz döneminde turistlerin kentimize gelmesiyle sıkışan ve merkezi yönetimin sorumluluğunda olan Denizli ve Aydın bağlantı yolları üzerindeki akıllı kavşaklar konusunda tek bir cümle bile söyleyememektedir. Mesnetsiz açıklamadaki konulardan birisi de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’dir. Bu tesis kuruluş amacını modernlikten alan, gerek mimarisi, gerekse içeriğiyle Türkiye’ye örnek olan bir tesistir. Bu modern tesis Muğla’nın özenle koruduğu yaşam tarzını ortaya koyması açısından da önemli bir yapıttır. Açıklamada bir diğer vurgu yapılan konu ise kent meydanıdır. Hukuki ve dönemsel olarak birçok zorluğun yaşandığı kent meydanı projesinde sona gelinmiş, önümüzdeki günlerde bu meydan düzenlenen törenle halkımızın hizmetine girecektir. Menteşe Belediye Başkanı olarak, Muğla Büyükşehir belediyemize yapılan bu haksız eleştirilerin sahiplerini biraz daha gerçekçi olmaya ve hem Büyükşehir hem de Menteşe Belediyelerinin yaptıkları hizmetleri daha yakından takip etmeye, kendilerini Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezini ziyarete ve şimdiden kent meydanı açılış törenine davet ediyorum” dedi.

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