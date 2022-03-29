Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı yardımı İhtiyaç sahibi vatandaşlara Halk Kart ile destek olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart yardım miktarını Ramazan Ayı’na özel olarak 300 TL arttırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara Halk Kart ile destek olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 692 aileye 11 Milyon 949 bin 820 TL’lik Halk Kart yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve paylaşmanın ayı Ramazan’da Halk Kart yardım miktarını Ramazan Ayı’na özel olarak arttırdı.

Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart yardımından faydalanan vatandaşlara Ramazan öncesi Halk Kart yardım tutarına ek olarak 300 TL Ramazan Ayı yardımı yapıyor.

Başkan Gürün, “Paylaşmanın Ayı Ramazan’dayız, Birlikte Aile Birlikte Muğla’yız”

Ramazan Ayı’nın sabır, hoşgörü ve paylaşma ayı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da büyük bir aile olduklarını ve ailelerin en büyük özelliğinin de her şartta birbirlerine kenetlenerek destek olmaları olduğunu belirtti.

Başkan Gürün, “Öncelikle paylaşmanın ayı Ramazanda tüm vatandaşlarımıza huzur ve bereket diliyorum. Biz Muğla’da büyük bir aileyiz. Ailelerin en büyük özelliği birbirlerine olan desteği ve sevgisidir. Büyükşehir Belediyesi olarak ailemizin en önemli fertleri olan vatandaşlarımıza sevgimiz ve desteğimiz büyüyerek devam ediyor. Herkese şimdiden iyi ramazanlar diliyorum” dedi.

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