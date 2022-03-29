Muğla'da 'rüşvet' operasyonu; orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜNErcan KAYLI/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği rüşvet operasyonunda, aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki 'rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddialarının ardından harekete geçti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı. Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN Ercan KAYLI

2022-03-29 16:06:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.