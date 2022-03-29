Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpek ile 7 kedi zehirlenerek öldürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi sahilinde 2 köpek ve 4 kedi, dün, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu. Ağzından salyalar akan hayvanlar için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Bölgeye belediyeye ait hayvan ambulansı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen zehirlendiği tespit edilen hayvanlar kurtarılamadı.

Bu arada, 27 Mart'ta Gündoğan Mahallesi'nde de 3 ölü kedi bulundu. Çevredekilerin şikayeti üzerine kediler için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, zehirlendikleri belirlenen kedileri nekropsi yapmak üzere bölgeden aldı.

Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-29 17:18:25



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