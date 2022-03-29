Köyceğiz’de ‘Ben Kütüphane Olsaydım’ konulu yazma etkinliği düzenlendi

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde okurgezer projesi Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu öğrencileri “Ben Kütüphane olsaydım” konulu yazma etkinliğini Köyceğiz 75.yıl Halk kütüphanesinde gerçekleştirildi.



Öğrenciler okurgezer projesi çerçevesinde okuma etkinliklerini devam ettirirken yazma etkinliklerine geçmeleri konusunda deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenen etkinlik başarıyla sonuçlandı. Köyceğiz’de Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen okurgezer projesi uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor.

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