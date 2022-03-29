Trafikte kadını darp eden şahıs tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafikte çıkan tartışmada kadın sürücüyü darp eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesi'nde 24 Mart'ta otomobiliyle seyreden Sezin Tekinkaya (43), kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle durdu. Otomobili ile kavşağa gelen Mehmet Engin Y. adlı sürücü, evli ve 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya’ya aracının kornasına defalarca basarak tepki gösterdi. O esnada Tekinkaya’nın aracında bulunan 18 yaşındaki oğlu, eliyle öndeki araç trafiğini gösterip “Neden kornaya basıyorsun?” diye tepki gösterdi. Kavşaktaki yoğunluk azalınca Sezin Tekinkaya caddede ilerlemeye devam etti. Mehmet Engin Y., Tekinkaya’nın aracının solladıktan sonra önünü kesti. Aracından inip Tekinkaya’nın oğlu ile tartışan Mehmet Engin Y., çıkan arbede esnasında 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya’yı boğazını sıkıp yere fırlattı. Sezin Tekinkaya yaralanırken, Mehmet Engin Y. eşinin de bulunduğu otomobile binip bölgeden uzaklaştı.

Şahsın otomobilin önünü kestiği anlar ve çıkan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden kadının boğazından yaralandığı, kuyruk kemiğinde kalıcı hasar olduğu belirlendi. Darp raporu alan Sezin Tekinkaya, şahıstan şikayetçi oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Mehmet Engin Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Engin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs kasten yaralama suçundan tutuklandığı öğrenildi.

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