Dalaman’da 55 düzensiz göçmen yakalandı Dalaman ilçesi açıklarında 2 lastik bot içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçemeye çalışan 55 düzensiz göçmen yakalanırken, Marmaris’te 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Muğla Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu devriye grevi yürütürken açık denizde hareket halinde iki lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlar içinde 55 düzensiz göçmen yakalandı.

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