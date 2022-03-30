Köyceğizli Azra Karakaş Taekwondo grup müsabakasında 3. oldu

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Azra Karakaş Uşak’ta gerçekleşen Taekwondo grup müsabakalarında üçüncü oldu.



Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Türkiye Taekwondo Federasyonunca okul sporları 20212022 faaliyet programı çerçevesinde Uşak’ta gerçekleştirilen müsabakalarda Köyceğizli Azra Karakaş üçüncü olarak ilçeye ve okuluna gurur yaşattı. Azra Karakaş Okul Sporları Taekwondo dalında yapılan grup müsabakalarında Yıldız Kızlar 59 kiloda yarışarak üçüncü olma başarısını gösterdi. Grup eleme müsabakalarında finallere katılma hakkı kazandı. Köyceğiz Toparlar Ortaokulu öğrencisi Azra Karakaş’ı kutlayan Okul Müdürü Aziz Yıldız, “Grup müsabakalarında üçüncü olan öğrencimizi tebrik eder, finallerde başarılar dilerim” dedi.

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