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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: "Turizm geçen sezondan daha iyi olacak’’

İHA

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: "Turizm geçen sezondan daha iyi olacak’’

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, 2022 turizm sezonu için Marmaris’in hazır
olduğunu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın turizme etkilerini en aza indirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Turizmde son iki yılı değerlendiren Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, "Marmaris'te öncelikle pandemi, daha sonra da geçtiğimiz yıl yaşadığımız yangın afeti sebebiyle turizmde yüzde 80'e varan bir daralma söz konusuydu. 2022 yılında tabii işler yolunda gidecek derken maalesef geçtiğimiz günlerde en önemli iki pazarımız Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş sebebiyle yöremize planlanan yaklaşık 560 bin koltuk iptal edildi denilebilir. İngiliz pazarında işler biraz daha yolunda gözüküyor. Bu yıl tarihimizdeki en yüksek koltuk artışlarından birisi olan 1 milyon 300 bin civarında bir koltuk ayrılmış durumda. İngiltere pazarıyla ilgili bununla ilgili geçtiğimiz aylarda bir yavaşlama söz konusuydu. Rezervasyonlar da ancak son günlerde bir toparlanma sürecine girerek tekrar yükselişe geçti. Allah kısmet ederse haziran ayı itibarıyla yüksek sezonumuz başlamış olacak ve İngiltere pazarında ciddi rakamlar yakalayacağımızı ümit ediyoruz’’ diyerek yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

"Çok büyük yatırımlar ile dijital tanıtımlara öncelik verdik"
Ayhan, Marmaris turizminin yurt dışında tanıtılması adına birçok hamle yaptıklarını söyleyerek, "Marmaris'te turizmin çeşitlendirilmesi anlamında, pazarların çeşitlendirilmesi anlamında zaten yıllardır odamız hem yurt içi hem yurt dışı fuarlara katılıyor. Tabii bu senenin özelinde de biz Marmaris Ticaret Odası olarak belediye, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği ve odamız işbirliğinde, Muğla Valiliğimizin desteğiyle İngiltere'de mevcut ayrılan koltukların satılması ve önümüzdeki yıllarda da yine aynı arzın sağlanması ve talebin artırılması hususunda büyük bütçeli bir reklam kampanyasına başlıyoruz. Nisan ayı başında başlayacak olan kampanya, eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Dijital platformlarda yapılacak olan reklam, havayolu ve tur operatörünün işbirliğinde gerçekleşecek. Yaklaşık 10 milyon İngiliz vatandaşına bu sayede ulaşmış olacağız ve Marmaris'e gelen talebin arttırılması hususunda bu şekilde olan çalışmalarımız da devam edecek" diyerek sadece İngiltere değil tüm ülkelerde tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

"KDV indirimleri için yapılan çalışmalarımız olumlu sonuç verdi"
Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan, Marmaris’in yeni sezon hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Hem konaklama tesisleri, yeme içme tesisleri başta olmak üzere tüm üyelerimiz hazır bir şekilde sezonu bekliyoruz. Özellikle konaklama ve yeme içme tesislerimizi yakından ilgilendiren husus; bir süredir KDV'nin indirilmesi hususunda taleplerimiz oluyordu. Bunlar da karşılık buldu, şu an tekrar yeme içme ve konaklama tesislerinde temel gıda ürünlerinde de KDV yüzde 1 olarak uygulanmaya devam edecek. Bu da olumlu bir gelişme" dedi.

"Müzik yayın saatleri de normalleşmeli"
Ayhan, pandemi döneminin normalleşme sürecine girmesinin ardından müzik yayını yapan işletmelerde yayına gece saat 00.00'de son verilmesi uygulamasında bir esnetme olması gerektiğin de belirterek, "Malumunuz olduğu üzere artık açık havalarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. HES kodu kontrolü kaldırıldı, yine okullarda sınıf kapatma uygulamaları kaldırıldı. Artık biz de bir an evvel gece 12'den sonra uygulamada olan müzik yasağının kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü biz İngiliz turistlerinin özellikle tatilleri süresince eğlenceye olan düşkünlüklerini biliyoruz. Saat 12'de barları kapatıp, onların hayal kırıklığına uğramalarını da istemiyoruz. Bir an evvel de bu yasağın kaldırılması hususunda yetkili makamlara ve birliğimize talepte bulunduk, olumlu cevabın gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Mutlu Ayhan, RusyaUkrayna savaşının ardından turist sayısında azalma olacak gibi söylentilerin yersiz olduğunu, İskandinav ülkelerinde sadece Marmaris adına fuarlara katılarak ilçeyi temsil ettiklerini ve bu fuar ziyaretlerinin olumlu sonuçlarını bu sezon göreceklerini belirterek, Danimarka, İsviçre, Finlandiya gibi ülkelerin tatil için Türkiye'ye geleceklerini söyledi. Sırbistan ve Romanya ile de sıcak temaslar halinde bulunduklarını dile getiren Ayhan, bayram tatilleriyle iç pazarda da son dakika rezervasyonları ile yine hareketlilik olacağını sözlerine ekledi.

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