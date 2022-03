Başkan Gürün keçi yetiştiricisi kadınları ziyaret etti Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığı desteklemek için 226 kadına 2 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 798 adet kıl keçisi dağıtırken, üretici kadınlardan 27’si üniversite mezunu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması, maddi bağımsızlığını sağlaması ve ev ekonomisine katkı sağlaması için kıl keçisi dağıttı. Marmaris, Fethiye, Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça ve Ula ilçelerinde 266 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere toplamda 798 adet kıl keçisi dağıtıldı.

Üniversite mezunu 27 kadın hayvancılık yapmaya başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 226 kadın üretici 798 kıl keçisiyle aile ekonomilerine katkı sağlıyor. 226 kadın üreticinin 27’si üniversite mezunu. Üniversite mezunu 27 kadına 2 dişi 1 erkek kıl keçisi verdi.

Başkan Gürün üniversite mezunu üreticiler ile bir araya geldi

Üniversite mezunu kıl keçisi üreticilerinden Cansu Biçer, Burçin Alp, Sevim Yılmaz, Türkan Öztürk, Öznur Sezen İlbars Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ortaca’da üniversite mezunu kıl keçisi üreticisi kadınlarla bir araya geldi.

Üniversite mezunu kıl keçisi üreticisi Cansu Biçer, “Olumsuzluklar yaşadım ama yılmadım. Bize fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Tüket diyen dünyaya karşı üret diyen bir kadın olarak İnşallah daha iyi şeyler olur. Belediyemizin her imkanından faydalanan birisiyim ben. Toprağımıza sahip çıkıyorum, yerel tohum kullanıyorum, bahçemde yetiştiriyorum ve satıyorum. Bu yıl süt almaya başladık ve satıyoruz. Üniversite mezunuyum. Şu an benim bir üniversite isteğim daha var. Veterinerlik veya hayvancılık üzerine bir bölümü daha okumak istiyorum” dedi.

Başkan Gürün: “Türkiye’de üretim planlaması yapılmalı”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Üretimin olmayışı Türkiye’yi çok büyük bir sıkıntıya sokuyor, Şu an üretilen et süt belli. Tarımla ilgili üretim belli. Türkiye genelinde üretim ile ilgili bir planlama yapılmalı. Bu toprakların metrekaresi bile kıymetli hale geldi. Üretimi arttırmamız lazım. Burayı çok iyi örneklemek lazım. Bütün gençlere söylemek lazım. Şu anda bizim keçi popülosyonumuz düştü. Beş sene sonra yüzde bin beş yüz buna inanıyorum keçi popülasyonumuzda büyük bir artış olacak. Ne kadar değerli olduğu ortaya çıkacak ve keçi varlığımız artacak. Biz 2019 yılında keçi dağıtmaya başladık. Ama tarım ile ilgili konumuz 2014 yılında göreve geldiğimizden itibaren başladı. İlk defa burada şahıslara katkı yaptık” dedi.

