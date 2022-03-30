Ortaca Meslek Yüksekokulu aşçılık programı öğrencilerinden yedi madalya

Ortaca Meslek Yüksekokulu aşçılık programı öğrencileri, 2324 Mart’ta Fethiye'de “Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali” çerçevesinde Şef Mavi Derneği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen üniversiteler arası yemek yarışmasında 6 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.



Yarışmaya, Ortaca Meslek Yüksekokulu aşçılık programından öğretim görevlileri Egem Zağralı Çakır ve Dr. Hacı Ahmet Çakır gözetiminde katılan öğrenciler üniversiteler arası ekip kategorisinde iki grup halinde yarıştı ve 6 altın madalya kazandı. Bireysel yöresel yemek kategorisinde yarışan bir öğrenci ise gümüş madalya kazandı.



Ortaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı, öğrencilerinin yarışmada elde ettiği derecelerin kendilerini gururlandırdığını, öğrenci ve öğretim elemanlarını başarılarından dolayı kutladığını belirtti.



Prof. Dr. Umut AVCI, üniversitesektör işbirliğinde öğrencilerin yarışmaya hazırlanması sürecinde kendilerine teknik destek sağlayan otel yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Aşçılık Programı öğretim görevlileri Egem Zağralı Çakır ve Dr. Hacı Ahmet Çakır ise, öğrencilere verdikleri eğitimin karşılığını ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül olarak almaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti.



Yarışmada, Damla Bayram, Bahar Altun, Berat Kutlu, Baki Urlu, Hayat Özdemir, Betül Sıla üniversiteler arası ekip kategorisinde altın madalya, Keziban Koyun ise bireysel yöresel yemek kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.