Bodrumspor zirveden uzaklaştı

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BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Silahtaroğlu Vanspor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yolunda yara aldı. Evinde 2 puan bırakan yeşil-beyazlılar haftayı galibiyetle kapatan lider Sakaryaspor'un 10 puan gerisine düştü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kalan maçları kayıpsız geçip Play-Off'tan da olsa bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi. Bodrumspor bu hafta deplasmanda Somaspor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2022-03-31 11:44:58



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