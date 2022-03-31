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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milyonluk tekneler deniz sezonu için hazırlanıyor

İHA

Milyonluk tekneler deniz sezonu için hazırlanıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaz ve deniz sezonunun gelmesi sadece otel ve işletmecilerde değil tersaneler ve marinalarda da hummalı çalışmalar yapılmasına sebep oldu. Değerleri milyonlar ile ölçülen süper lüks teknelerin yanı sıra, gezi tekneleri ve motor yatlar da yaza hazırlanıyor. Avrupa’nın en büyük tersanelerinden olan DSV yat firması Bozburun Mahallesinde bulunan tersanede bakımlarını bitirdikleri yatları denize indirirken, çekek alanında bulunan teknelerin bakımları işinin ehli ustalar tarafından yapılıyor.
Özellikle pandemi dönemi sonrası insanların daha izole bir tatil ve yaşam biçimini tercih etmesinin ardından deniz taşıtları daha çok ilgi görmeye başladı. 45 dönümlük kullanım alanı olarak Avrupa’nın sayılı tersaneleri arasında yer alan Bozburun DSV Yat firmasının çekek alanları yaza hazırlanan yatlar, gezi tekneleri ve botlar ile dolu.
Kışlamak ya da bakım için yaz sonu, karaya çıkan tekneler, önce kayıtlarını yaptırıyorlar, sonra anlaşmalı oldukları tekne bakım ustaları ile teknelerinin hem fiziki hem de teknik bakımlarını yapıyorlar. Denizden tersaneye giren bir tünelden çıkan ve dev iş makinaları ile karaya alınarak çekek yerine getiriliyor, bakımları tamamlanınca yine aynı sistem ile aynı tünelden denize bırakılıyor.
Yeni bir anlaşma yapmak üzere İstanbul’dan DSV firmasına gelen bir lift firmasının Türkiye temsilcisi Ali Başakıncı milyonluk teknelerin zarar görmeden karaya çıkarılması ve indirilmesi hakkında, "Özel imalat tekne taşıyıcıları var, tekerlekli dört ayaklı, özel imalat iskelelere yanaşarak üstüne gidiyor. Altına kayışları koyup ağırlığı 1000 tona kadar tekneleri kaldırıp alıp yürüyor. Bu özel kaldıraç sistemi ile karaya çekilen tekneler park yerine indirilerek başka bir sistem ile bakım onarım ya da kışlama amaçlı konulacak yere sevk ediliyor" şeklinde konuştu.
DSV yat firmasının ortaklarından Mimar ve işletmeci Arzu Kayaoğulları, sektördeki büyük ve önemli firmalar ile görüşerek yeni yatırımlar yaptıklarını belirtti. Kayaoğulları, "Bizim sektörümüz için çok önemli firmalar ile görüşüyoruz, kendi alanımızda ciddi bir yatırım daha kazandırmak adına dev bir firma ile daha anlaşma yapmak üzereyiz. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve daha kaliteli hizmet verebilmek adına dünyanın en büyük lift markası olan firma ile görüşmeler yapıyoruz. Bölgemizdeki özellikle motoryat alanındaki teknelerin daha gelişmiş, güvenli ve doğru bir sistem ile karaya çekilerek kışlamaları ya da bakımlarının yapılması açısından büyük kolaylık oluşturacak teknikleri firmamıza kazandırmak adına toplantılarımıza devam ediyoruz’’ dedi.
DSV yat firması ortaklarından ve sorumlu müdürü Muzaffer Özlü teknelerin kış park alanları, bakım yapılabilmesi adına her an kendilerini revize ettiklerini ifade ederek, "45 dönümlük arazi üzerine kurulmuş firmamızda, tersane, çekek ve bakım alanları olmak üzere, teknelerin ebatlarına göre 160 ile 200 tekneye hizmet verebiliyoruz.220 metre uzunluğunda deniz rıhtım iskelemiz var, iskelede de yine ebatlarına göre 30 ile 50 arasında yat ve teknelere hizmet verebiliyoruz. Dsv yatçılık bölgedeki en büyük tersane ve çekek alanları arasında yasal anlamda tüm belgelerini tamamlamış bir firma. Özel yatlar, günlük gezi teknelerinin bakımları devam ediyor, bitenleri yaz sezonu için denize indirmeye başladık" diye konuştu.

"Teknelerin güvenliği her zaman had safhada"
DSV Yat Firmasının ortağı ve sorumlu müdürü Özlü, kendi hizmet alanlarına giren teknelerin güvenliği için had safhada önem gösterdiklerini belirterek olabilecek kazalara karşı da, "Her teknenin kendi sigortası zaten var, sigortası olmayan tekneleri zaten alanımıza alıp sözleşme yapmıyoruz. DSV yatçılık firması olarak bizim de her tekne için yangın, kaza olaylarına karşı yüksek bedelli sorumluluk sigortamız mevcut. Her tekne için zarar durumuna göre 2 milyon euroya kadar karşılayacak güçte sigortamız var. Sahada olabilecek aksi olaylara karşı Marinamız en güvenli alanlardan biri" şeklinde konuşarak bu durumlarda hizmet alan kişilerin sorun yaşaması mümkün olmadığını belirtti.
Çekek ve kışlama yerlerinde kalan teknelerin bakımları ile ilgili de konuşan firma sorumlu müdürü Özlü, "DSV yatçılık firması olarak bizi tercih eden teknelerin elektrik, güvenlik, yıkama ve bazı teknik ihtiyaçlarını karşılayacak, hizmetlerini veriyoruz ama teknenin bakım onarım işlemleri için Marmaris ve Bozburun bölgesi bu işlerin profesyonelleri ile buluşturup alanımızda bakım ve onarım çalışmalarını yaptırabiliyorlar’’ şeklinde konuştu.

"Dünyanın en büyük ahşap yelkenlisinin yapımı çalışmaları devam ediyor"
Özlü konuşmasının devamında, "DSV Yatçılık firmasının kuruluş amacı tekne üreten bir tersane zaten. Dünyanın en büyük ahşap yelkenlisinin yapımı devam ediyor, bunun haricinde 52 metrelik ve 32 metrelik teknelerin de yapımına başlandı. Çekek ve bakım yeri olarak da hizmet veriyoruz elbette ancak tersane olarak ta bölgenin en iyileri arasında olmak için tüm çalışmaları yapıyoruz" diyerek her geçen gün daha da büyüyerek yeni sezon için hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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