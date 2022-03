Çevre dostu bin okul projesi başladı

Milli Eğitim Bakanlığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle tüm ülke genelinde yürüttüğü “Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” Muğla'daki 13 pilot okulda başlatıldı.



Milli Eğitim Bakanlığınca çevre bilincinin öğrencilerde oluşması ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Temiz Okul ve Temiz Enerji' çatısı altında yer alan "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" Muğla'da başladı.

Çevre Dostu 1000 Okul Projesi çerçevesinde, her ilçede en az bir tane olmak üzere Türkiye genelinde toplam 1000 okul, çevre dostu, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu olacak. Muğla'da ise her ilçeden bir okul olmak üzere toplam 13 okulda Çevre Dostu 1000 Okul Projesi uygulanacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay sosyal medya üzerinden 13 İlçe Milli Eğitim Müdürleri, temel eğitimden sorumlu il ve ilçe şube müdürleri ve projede yer alan 13 okul müdürleriyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut’un moderatörlüğünde başlayan toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın konuşmasıyla devam etti. Projenin hem ülkemize hem de Muğla'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni eden İl Müdürü Emre Çay, öğrencilerde çevre ve doğa bilincinin artırılmasında, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nin farkındalık oluşturacağını ifade etti.



Çay konuşmasının devamında, Muğla'daki proje çerçevesinde 13 okulun idarecilerinden öğretmenine, personelinden öğrencisine her türlü hassasiyeti göstereceğine ve Muğla’nın Çevre Dostu okullarıyla 81 il arasında en önde yer alacağına gönülden inandığını, projenin sadece bu 13 okulla kalmayıp tüm il genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.



Çevrim içi toplantı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldız Yılmaz’ın proje tanıtım sunumuyla devam etti.

