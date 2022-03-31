İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı ama talihsiz çiftçi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı ama talihsiz çiftçi hayatını kaybetti

İHA

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı ama talihsiz çiftçi hayatını kaybetti

Yatağan Turgut Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin adeta zamanla yarıştığı kazada traktörün altından çıkarılan 62 yaşındaki Hüsamettin Yıldırım’n ölümü üzüntüye neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; 48 YA 524 plakalı traktörü ile seyir halinde olan Hüsamettin Yıldırım, Turgut Mahallesi yakınlarında Katrancı yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil servisine ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. Adeta zamanla yarışan ekipler, özel hava basmalı sistem ile traktörü kaldırıp altında sıkışan şahsı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği kaza mahallinde traktörün altından çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından el konulan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu yıl Ramazan Ayı teması 'Ramazan ve Doğruluk'
YEREL HABERLER Bu yıl Ramazan Ayı teması 'Ramazan ve Doğruluk'
Böyle gösteri görülmedi İzleyenler gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Böyle gösteri görülmedi İzleyenler gözlerine ...
Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı Romanlar Federasyonu Başkanı Aydeniz: Sezondan umutluyuz
YEREL HABERLER Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına ...
Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor
YEREL HABERLER Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor
Çevre dostu bin okul projesi başladı
YEREL HABERLER Çevre dostu bin okul projesi başladı
Milyonluk tekneler deniz sezonu için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milyonluk tekneler deniz sezonu için hazırlanıyor
Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verecek
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği ...
Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi
Bodrumspor zirveden uzaklaştı
YEREL HABERLER Bodrumspor zirveden uzaklaştı
Köyceğiz’de Yazar Siyami Yozgat öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Yazar Siyami Yozgat öğrencilerle buluştu
Köyceğiz’de CİMER toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de CİMER toplantısı yapıldı
Ziraat Odası Başkanlarından tarım alanlarındaki kaçak Bungalovlara tepki Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ziraat alanlarında pandemi döneminde kaçak Bungalov ve villa tarzı yapılaşmanın arttığına dikkat çekildi
YEREL HABERLER Ziraat Odası Başkanlarından tarım alanlarındaki kaçak ...
Marmarisliler ‘Bir anarşistin kaza sonucu ölümü‘ isimli tiyatroya yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Marmarisliler ‘Bir anarşistin kaza sonucu ölümü‘ ...
Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
YEREL HABERLER Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı Gamze tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı ...
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda çalışmalar ...
Muğla’ya Afrika tozu uyarısı
YEREL HABERLER Muğla’ya Afrika tozu uyarısı
Bodrumspor - Silahtaroğlu Vanspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Silahtaroğlu Vanspor (FOTOĞRAFLAR)
Çay poşeti içinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalıştı
YEREL HABERLER Çay poşeti içinde kargoyla uyuşturucu göndermeye ...
Bodrumspor - Silahtaroğlu Vanspor: 0-0 
YEREL HABERLER Bodrumspor - Silahtaroğlu Vanspor: 0-0 
Başkan Oktay’a Ankara’da ödül
YEREL HABERLER Başkan Oktay’a Ankara’da ödül
Üniversite Futsal şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Üniversite Futsal şampiyonları belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.