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Büyükşehir’den Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Uluslararası Halikarnasos Bodrum Müzik Festivali düzenleniyor.

İHA

Büyükşehir’den Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Uluslararası Halikarnasos Bodrum Müzik Festivali düzenleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde bu yıl ilk kez Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali düzenleniyor. 45711 ve 13 Nisan tarihlerinde Herodot Kültür Merkezi ve Nurol Kültür Merkezi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek festivalde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.
2 orkestra ve 3 oda müziği konserinden oluşan ve ilk kez düzenlenen festivalde birbirinden önemli programlar ve sanatçılar yer alacak. 45711 ve 13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan festival Herodot Kültür Merkezi ve Nurol Kültür Merkezi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek.
Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali açılış konseri Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ünlü Ney Üstadı Ercan Irmak solistliğinde gerçekleştirilecek. Besteci İlyas Mirzayev'in Ney konçertosunun da seslendirileceği konser, 4 Nisan Pazartesi saat 20.30’da Bodrum Heredot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Programda ayrıca Türk besteci C. Reşit Rey'in “Türkiyem” adlı Senfonik Şiirinden bölümler olacak. Festivalin ikinci konserinde ise 5 Nisan saat 20.30’da İrina Nikotina(keman), Julia Krepak(viyolonsel) ve Aslı Tuncay'dan(piyano) oluşan Barcorolle trio sahnede yer alacak. 5 Nisan saat 20.30 da Bodrum Heredot Kültür Merkezi'ndeki konserde W.A. Mozart ve İ. Baran'ın eserleri seslendirilecek.
Festivalin 3’ncü gününde ise İzmir Klarnet Kuartet sahne alacak. İZDOB bünyesinde beraber sahne alan 4 yıllık genç topluluk sanatçıları, zengin repertuvarlarıyla 7 Nisan saat 20.30 da Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde sahnede alacak. Festivalin dördüncü günü ise 4 usta çellistten oluşan Quartetto Turco Dört Viyolonselin sahne alacak. Vivaldi'den Aşık Veysel'e kadar olan geniş ve değişik repertuvarıyla dikkat çeken oda müziği grubu, 11 Nisan Saat 20.30 da Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde geniş repertuvarlarından seçkin örnekler sunacak.
Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali'nin kapanış konserinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde Halit Turgay ve Cem Babacan "Halit Turgay Akdeniz Rapsodisi"ni seslendirecek. Ayrıca orkestra, F. Mendelsshon'un Melusine Uvertürü'nü de seslendirecek. Kapanış konserinin sürprizi ise Halit Turgay'ın bu konser için, daha önce bestelemiş olduğu “Halikarnas” isimli üçlüsünü flüt, viyolonsel ve piyano için yeniden düzenlemesi ve orkestra şefi Münif Akalın'ın viyolonseli ile katılımıyla beraber seyirci ile buluşması olacak. 13 Nisan Çarşamba saat 20.30’da Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu konserle Halikarnasos Bodrum Müzik Festivali görkemli bir kapanış yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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