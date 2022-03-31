Datça ve Dalaman’da 60 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Datça ve Dalaman ilçelerinden yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına lastik bot ile geçmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

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Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu hareketli lastik bot durdurdu. Lastik bot içinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

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