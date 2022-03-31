8 bin liralık mazgalları çaldı, yakalandı Muğla’nın Milas ilçesinde çalınan mazgallar, polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.

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Milas’ın Güneş Mahallesi üzerinde Belediyeye ait yaklaşık değeri 8 bin TL olan demir mazgallar çalındı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda mazgalların S.A. isimli şahıs hırsızlığa konu malzemelerle birlikte suçüstü olarak yakalandı.

Gözaltına alınan S.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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