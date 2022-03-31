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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar ele geçirdi.
Ortaca ilçesinde ikamet eden B.A. isimli şahsın ışık sistemi kurmak suretiyle uyuşturucu madde yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucu maddeleri satacağı bilgisi alan Jandarma ekipleri şüphelinin içinde bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta uyuşturucu madde arama köpeği ‘Kaptan’ ile yapılan aramada; 43 gram skunk esrar maddesi, 52 gram plaka esrar maddesi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 6 adet esrar sarma kağıdı, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde yetiştirme içerikli kitapçık, 2 adet ışıklandırma sistemi ışığı, 96 adet özel üretim hibrit skunk kenevir tohumu, elektronik uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan şüpheli B.A. işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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