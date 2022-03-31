Bodrum'da üzerine mermer tableti düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yükleme yaptığı sırada üzerine mermer tableti düşerek ağır yaralanan vinç operatörü Mehmet Küçükbaş (44) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi Turgutreis-Bodrum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, vinç operatörü Mehmet Küçükbaş, mermer yüklemesi yaptığı sırada mermer tabletler vincin üzerine devrildi. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Küçükbaş, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçükbaş burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-03-31 19:54:20
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