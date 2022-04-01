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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas'ta beyaz önlükler 4'üncü kez giyildi

İHA

Milas'ta beyaz önlükler 4'üncü kez giyildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veteriner Fakültesi 4'üncü Beyaz Önlük Giyme Töreni, Milas Veteriner Fakültesi yerleşke alanında gerçekleştirildi.

Milas Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni’ne; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Hüseyin Çiçek, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Garnizon Komutanı Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş, Milas İlçe Jandarma Komutanı Seyhan Doğan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan, Milas Meslek Yüksek Okulu Müdürü Abuzer Kızıl, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, müzik dinletisi ve Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Halk Oyunları Ekibi gösterisi ile renklendi.

MSKÜ Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı’nın konuşmasının ardından kürsüye gelen MSKÜ Rektörü Hüseyin Çiçek, ARGE üniversitesi olmayı kendilerine hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Göreve başladıkları andan itibaren belirledikleri hedefe ulaşma adına ARGE üniversitesi olmak için ciddi adımlar attıklarını belirten Çiçek, “Ülkemizde 210 civarında üniversite var. Bunlardan yaklaşık 11 tanesi ARGE. Bunlardan biri olmak için çaba harcıyoruz. Veriler bize yaklaşık 4 yıl sonra hedefimize ulaşarak bunlardan birisi olacağımızı gösteriyor” dedi.

Törende son alarak söz alan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise, “Böyle güzel bir günde, böyle güzel bir havada, böyle güzel bir etkinlikte bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum” diyerek konuşmasına başladı.

Böke, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugünkü etkinlik beni kendi akademik, öğrencilik hayatıma ve o döneme götürdü. Bir miktar kendimi şanssız hissettim. Sebebini tam olarak bilmiyorum. Bir sosyal bilimler öğrencisi olduğum için mi böyleydi yoksa zaman mı geçti? Tam 20 sene olmuş ben mezun olalı üniversiten. Sayın Rektörümüzün de bahsettiği gibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bulunduğu şehre değer katan, önemli bileşenlerinden bir tanesi. Buradaki herkesi, özellikle üniversitenin araştırma laboratuvarlarını gezmeye davet ediyorum. Oldukça başarılı ve üst düzey işler yapılıyor”

Tören, protokol tarafından öğrencilere beyaz önlüklerin giydirilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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