Dalaman’ın 32 Milyon TL’lik alt ve üstyapı çalışması sürüyor Dalaman ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından devam 32 milyon TL’lik alt ve üst yapı yatırımları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman ilçesinde başlatılan 32 milyon TL’lik alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek proje hakkında gelinen son noktayı değerlendirdi.

4,5 kilometre uzunluğunda alt yapı

Dalaman’da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yatırım çerçevesinde Turgutreis caddesinde 760 metre kanalizasyon, Bin 70 metre içme suyu, Seyfettin İnce caddesinde Bin 350 metre kanalizasyon, 2 bin 400 metre içme suyu, Mimar Sinan Caddesinde 340 metre kanalizasyon ve 340 metre içme suyu, Cengiz Topel Caddesinde 320 metre kanalizasyon, 320 metre de içme suyu hat çalışmaları yapılıyor. Toplamda 4,5 kilometre uzunluğunda yapılacak alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına başlanacak.

Dalaman Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ümmü Korkmaz çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde olduklarını ve bunu sağlayan Başkan Gürün’e teşekkür ettiklerini söyledi. Korkmaz, “Muğla Büyükşehir Belediyemiz Turgutreis, Seyfettin İnce, Mimar Sinan ve Cengiz Topel Caddelerinde alt yapı çalışmalarına başladı. Dalaman’ın en büyük mahallelerinde başlatılan alt yapı çalışmaları tamamlandığında yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmuş olacağız. Bizlerin taleplerini hiçbir zaman geri çevirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e mahallem ve Dalaman halkı adına teşekkür ederim” dedi.

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