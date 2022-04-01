Milas'ta Ramazan Pidesi 5 TL'den satılacak

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi Milas’ta bu yıl 5 TL'den satılacak.



Bu gece ilk sahurun yapılacağı Ramazan ayı için Milas’ta pide fiyatları belli oldu. Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi bu yıl 260 gram Ramazan pidesinin 5 TL'den satılacağını duyurdu. Geçen yıl Milas’ta 300 gramlık Ramazan pidesi 3,5 TL'den satışa sunulmuştu.

Öte yandan yetki alanında Muğla’nın 8 ilçesi bulunan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ise 350 gram ramazan pidesinin satış fiyatını 7 lira olarak belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.