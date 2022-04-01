Sel mağduru Roman vatandaşlar prefabrik konutlarına kavuştu

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın girişimleri sonrasında yaptırılan 6 prefabrik konut, Muğla’nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde ocak ayında yaşanan şiddetli yağışlarda yaşadıkları çadırlar kullanılmaz hale gelen Roman vatandaşlara teslim edildi.

Yerbelen Mahallesi'nde yaşadıkları çadırlar kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için Muğla Valiliğinin koordinasyonunda Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 45 günde yaptırılan 54 metrekarelik 2+1 şeklindeki 6 prefabrik konut için anahtar teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, bölgede yaşanan sel sonrasında Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile Yerbelen Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşları ziyaret ettiklerini anımsatarak şöyle konuştu:

“Sizlere ve Ortacalı hemşehrilerime Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız toplantıda Muğla’mızı konuştuk. Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor. Bizler de sizi çok seviyoruz. AK Parti olarak Roman Strateji Belgesi çerçevesinde Roman vatandaşlarımıza eğitim, sağlık, barınma ve sosyal destek anlamında her türlü desteği veriyoruz. Türkiye olarak 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kabul ettik. Gününüzü şimdiden kutluyoruz. Yaşanan sel sonrasında selden mağdur olan vatandaşlarımız otelde misafir edildiler. Su basan çadırları ziyaretimizde vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgileri hepimizi duygulandırmıştı. Vatandaşlarımızın yanında Muğla Valimiz Orhan Tavlı’yı arayarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için girişimlerde bulunmuştuk. Valimiz devletin şefkatini gösterdi ve bugün anahtarlarının teslim edeceğimiz konutların 45 gün gibi kısa bir zamanda yapılmasını sağladı. Valimizin şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarları döneminde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Sel sonrasında çadırlarında ziyaret ettiğimiz Roman vatandaşlarımıza 'Sizleri mağdur etmeyeceğiz' demiştim. Bugün verdiğimiz sözü tutmanın mutluğunu yaşıyorum. Bugün anahtarlarını teslim ettiğimiz konutların içinde açık mutfak, salon, yatak odası ve çocuk odaları bulunuyor. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin.”

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise, “Bu süreçteki destekleri için Cumhurbaşkanımıza, valimize ve AK Parti Muğla Milletvekilimiz Yelda Hanım'a teşekkür ediyorum. Belediye olarak her zaman Roman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Gökcan ve Uzundemir, anahtar teslim töreni esnasında Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen hediyeleri vatandaşlara takdim etti. Anahtar tesliminin ardından sel mağduru vatandaşlarla birlikte konutlar gezildi. Törene AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan katıldı.

Konutları teslim alan Roman vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ederek, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.