Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün bu yıl 13. nü düzenlediği Kış Trofesi’nin 4. ayağı 2 – 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.



Farklı ülkelerden ve Türkiye'den Marmaris'e gelen yelken sporcuları Yelkenlileri ile Marmaris Körfez içi ve koylarında yarışarak derece elde etmeye çalışacak. 3. ayak yarışlarında dereceye giren ekiplerin ödülleri 2 Nisan Cumartesi akşamı kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile takdim edilecek.

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