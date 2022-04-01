"Motosikletin sesini dinleyeceğim" dedi, üzerine binip gitti Sahibinin gözü önünde motosikleti çalındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde "Motosikletin sesini dinleyeceğim" diyen hırsız, sahibinin gözü önünde motosikleti çaldı. Motosiklet sahibi neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mart Pazartesi günü Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki telefon teknik servisine gelen 5055 yaşlarındaki bir şahıs, kapıdaki motosikletin sahibini sordu. Teknik servisin sahibi Sinami Göktaş, motosikletin kendisine ait olduğunu söyledi. İçeride biraz motosiklet hakkında sohbet eden şahıs, kendisinin de bir motosiklet almak üzere olduğunu ama çıkan sesi beğenmediğini söyledi. Daha sonra dışarı çıkan şahıs, Göktaş ile birlikte motosikleti incelemeye başladı. Göktaş motosikletin sesini dinlemek istediğini söyleyen şahsa anahtarını getirdi. Bir süre daha motosikleti inceleyen şahıs, daha sonra üzerine binerek motosikleti incelemeye devam etti. Bir anda motosikleti çalıştıran şahıs, sahibinin gözleri önünde motosikletle uzaklaştı. Önce ne olduğunu anlamayan Göktaş, motosikletinin çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. O anlar ise Göktaş’ın iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



"Vicdanı varsa motorumu geri getirir"

Sinami Göktaş, gözünün önünde motosikletini çalacaklarının aklına gelmediğini belirterek, “Bundan 56 gün önce motosiklet almaya geliyormuş gibi biri iş yerime geldi. Daha sonra inceleme başladı ve denemek için üzerine bindi ve bölgeden uzaklaştı. O günden beri kendisinden haber alamıyorum, bir daha geri dönmedi. Durumu polise bildirdim, ekipler olayı araştırıyor. O şüpheli daha önce Aydın’ın Didim ilçesinde ve İzmir’de aynı taktikle motosiklet hırsızlığı yapmış. Şüpheli yanıma geldiğinde daha önce birisinden motor aldığını söyledi, motorun sesini sevmeyip kaporasını geri verdiğini belirtti. O yüzden motorun sesini dinlemek istedi. Sesini kontrol ettikten sonra frenlerini kontrol ediyormuş gibi yapıp biraz ileri geri yaptıktan sonra üzerine bindi ve gitti. Kaldırımdan dönecekmiş gibi yaptı, ondan sonra dümdüz devam etti. Motoru alalı 2,5 yıl oldu, hatta ucuza almıştım İstanbul’dan, motorumu seviyordum. 5055 yaşlarında bir insandı, bu kadar yaşlı bir insandan beklemiyordum. Vicdanı varsa motorumu geri getirir” dedi.

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