Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu Oyuncu Mehtap Bayri’nin zeytinyağına jüri özel ödülü 17 milyon Zeytin ağacı ve 183 bin ton zeytin rekoltesi ile Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı merkezi Muğla’da bu yıl 3’ücü düzenlenen ‘Zeytinyağı Kalite Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu Oyuncu Mehtap Bayri’nin zeytinyağına jüri özel ödülü 17 milyon Zeytin ağacı ve 183 bin ton zeytin rekoltesi ile Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı merkezi Muğla’da bu yıl 3’ücü düzenlenen ‘Zeytinyağı Kalite Ödülleri’ sahiplerini buldu.

İHA

Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu Oyuncu Mehtap Bayri’nin zeytinyağına jüri özel ödülü 17 milyon Zeytin ağacı ve 183 bin ton zeytin rekoltesi ile Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı merkezi Muğla’da bu yıl 3’ücü düzenlenen ‘Zeytinyağı Kalite Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Zeytinyağı Kalite Ödülü’ MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenen tören ile sahiplerine verildi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve üreticilerin katıldığı ödül töreninde bronz, gümüş, altın ve jüri özel ödülü olmak üzere çok sayıda zeytinyağı üreticisine plaket verildi.
Törende konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “100 bin hektar alanda 17 milyon zeytin ağacı, il genelinde 250 zeytin sıkma ünitesi, 150’yi aşan butik marka ve varyok yıllarda 36 bin ile 40 bin ton arasında değişen zeytinyağı rekoltemiz, yok yıllarında 150 bin ton, var yıllarında 200 bin tonu aşan zeytin üretimimiz. Türkiye’de zeytinin varlığı artık 250 milyon ağaca dayandı. Her yıl bu ülkede zeytin ağacı dikenlerin sayısı yükseliyor. Önümüzdeki yıl zeytin hasat şenliğini uluslararası bir düzeyde yapacağız. Bugün burada 132 adet butik marka üreten yarışmacı katıldı. Hedefimiz 2023 yılında bu yarışmanın ulusal düzeyde bir zeytinyağı yarışması olması” dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak ARGE üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün zeytin kalite ödülünde yarışan ürünlerin kimyasal analizleri üniversitemiz bünyesinde bulunan Gıda analiz Laboratuvarında yapıldığını belirtmek istiyorum. Zeytindeki verimin arttırılması arazilerin daha etkin, daha çok verimli zeytinlerle donatılması gerekir. İklim değişikliği önümüzdeki en büyük problem. Üniversitedeki hocalarımız zeytinin genetik yapısına kadar, molekül yapısına kadar bir zeytini analiz edebiliyorlar” dedi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Zeytin bolluk ve bereket ödemek. Muğla’mızın kadim kültürü. Ama son dönemlerde özellikle zeytin üzerinden yapılan muhalifliklere asla doğru bulmuyoruz. Bizim Muğla’yı seven, vatanını milletini ve zeytinini seven üreticilere ihtiyacımız var” dedi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın antik çağlardan günümüze kadar gelen kadim bir geçmişe sahip olduğunu belirterek “Zeytin ağacı çok yönlü ve yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Anadolu mutfak kültürünün temel bileşeni olan zeytinyağı sağlıklı beslenmenin yanı sıra, birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile zeytin yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini sağlayacak hasat ve zeytin zararlıları konusunda ve aynı zamanda zeytin fidanı dağıtımı konusunda ilimiz genelinde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle yangından etkilenen bölgelere Tarım Bakanlığımızın Çevre Bakanlığımızın destekleri ile yaklaşık 50 bin zeytin fidanı üreticilerimize ve bereketli topraklar ile buluşturduk” dedi.
Konuşmaların ardından zeytinyağı kalite ödül yarışmasına katılan üreticilerin tamamına katılım belgesi verilirken, bronz, gümüş ve altın madalyaları dağıtımı yapıldı. Törende Jüri özel ödülleri de dağıtımı yapıldı.
Dizi ve Sinema oyuncusu Mehtap Bayri’nin zeytinyağına Jüri özel ödülü
Jüri Özel ödülü alan ve Menteşe Yeşilyurt Mahallesinde çekimleri yapılan ‘Kalk Gidelim Dizisi’nin başrol oyuncularından Mehtap Bayri’nin yetiştirdiği zeytinyağı jüri özel ödülüne layık görüldü. 3 yıl önce Yeşilyurt Mahallesinden yayla evi satın aldıktan sonra Menteşe Ziraat Odası’na ‘Çiftçi’ kaydı yaptıran Mehtap Bayri, “Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız demiştim. Zeytin için Muğla’yı bütün dünyaya duyuracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı
YEREL HABERLER Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı
Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye ...
"Motosikletin sesini dinleyeceğim" dedi, üzerine binip gitti Sahibinin gözü önünde motosikleti çalındı
YEREL HABERLER "Motosikletin sesini dinleyeceğim" dedi, üzerine ...
Marmaris’i festival heyecanı sardı
YEREL HABERLER Marmaris’i festival heyecanı sardı
Marmaris Belediyesi, Ramazan’da halkın yanında
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi, Ramazan’da halkın yanında
'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti çaldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 'Satın alacağım' deyip denemek istediği motosikleti ...
Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede
Ortaca’da camiler Ramazan ayına hazır
YEREL HABERLER Ortaca’da camiler Ramazan ayına hazır
Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.
YEREL HABERLER Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından ...
Datça’da “En iyi narkotik polisi anne” semineri verildi
YEREL HABERLER Datça’da “En iyi narkotik polisi anne” semineri ...
Köyceğiz’de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası ...
Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar ...
Büyükşehir’den Milas’a içme suyu takviyesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Milas’a içme suyu takviyesi
Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi
Sel mağduru Roman vatandaşlar prefabrik konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Sel mağduru Roman vatandaşlar prefabrik konutlarına ...
Milas'ta Ramazan Pidesi 5 TL'den satılacak
YEREL HABERLER Milas'ta Ramazan Pidesi 5 TL'den satılacak
Köyceğiz’de yapılan kano yarışlarında bahar kupası sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de yapılan kano yarışlarında bahar kupası ...
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Doğan By pass ve stend taktıran kalp hastalarının günde en az 7 bin adım atmasını önerdi
YEREL HABERLER Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Doğan By pass ve stend ...
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor Menteşe Belediyesi, kendi mülkiyetindeki ağaçlardan ürettiği zeytinyağlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.
YEREL HABERLER Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine ...
Çalışmalar kırsalda devam ediyor Menteşe Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
YEREL HABERLER Çalışmalar kırsalda devam ediyor Menteşe Belediyesi ...
Dalaman’ın 32 Milyon TL’lik alt ve üstyapı çalışması sürüyor Dalaman ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından devam 32 milyon TL’lik alt ve üst yapı yatırımları devam ediyor.
YEREL HABERLER Dalaman’ın 32 Milyon TL’lik alt ve üstyapı çalışması ...
MSKÜ ile BODER arasında işbirliği protokolü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Bodrum Otelciler Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER MSKÜ ile BODER arasında işbirliği protokolü Muğla ...
Marmaris Bocce ile tanıştı
YEREL HABERLER Marmaris Bocce ile tanıştı
Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi
YEREL HABERLER Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.