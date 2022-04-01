Marmaris’te 19 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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