

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 10´uncusu düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi düzenlenen kortej yürüyüşüne Ukraynalı sporcular ve vatandaşları ellerinde 'savaşa hayır' yazılı dövizlerle katıldı.

Bodrum, bu yıl 10´uncu kez düzenlenen Uluslararası Optimist Yarışları'na (BIOR) ev sahipliği yapacak. 1-6 Nisan tarihleri arasında yapılacak yarışlara 19 ülkeden 64 kulüp ve 312 yelkenci katıldı. Sporcular bu akşam kortej yürüyüşü için marina önünde bir araya geldi. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşe 312 yelkencinin yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların antrenörleri ve aileleri dekatıldı.

UKRAYNALI SPORCULARDAN 'SAVAŞA HAYIR' PROTESTOSU

BIOR yarışlarına katılacak olan Ukraynalı sporcular, 'savaşa hayır' sloganı attı. Ukraynalı sporcular yürüyü, ellerinde 'Çocuklar ölmesin' ve 'Savaşa hayır' yazılı dövizlerle tamamladı. Kent Meydanı´nda sona eren yürüyüşün ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çok keyifli bir akşam bizim için, bu yıl 10´uncusunu düzenliyoruz. 2013 yılından beri bu organizasyonu büyük özveriyle düzenliyoruz" dedi. Başkan Aras konuşmanın ardından sporcularla birlikte havaya balon bıraktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2022-04-01 23:47:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.