Muğlalı Şehitler belgeseli Muğlalı şehitlerin ailelerinin şehitleri anlattığı belgesel gösterimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM B salonunda protokol ve şehit yakınlarının katılımı ile izlendi.

EğitimBirSen Muğla Şubesi tarafından düzenlenen ‘Muğla'da Doğdu, Vatan Uğruna Şehit Oldu’ belgesel film gösterimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM B Salonunda şehit yakınları ve protokolün katılımı izlendi.

Belgesel gösterimine Muğla Valisi Orhan Tavlı, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti ve MHP İl Başkanları, Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ve şehit yakınları katıldı.

Belgesel gösterimi öncesi Kur’anı Kerim Tilaveti okunurken Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı dua okudu. Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, “Geçmişten günümüze kadar, vatanımız için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi anmak, onların şefaatine nail olabilmek ve o duyguyu birlikte hissedebilmek için hazırladığımız ‘Muğla’da doğdu, vatan uğruna şehit oldu’ isimli belgesel filmini sizlerle buluşturmak bizim için bir onurdur. Bu belgeseli 2016 yılında Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, geçmişten bugüne milletimizin ve şehitlerimizin destansı mücadelesini unutturmamak, Muğlalı Şehit ve Gazilerimizi anmak, yakınlarıyla bir araya gelmek adına hazırlamıştık. Geride bıraktığımız 6 yıl, belgeselimizin manevi değerini, anlamını daha da artırdı. Verilen emeklerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlama fırsatı bulduk ve sizlerle paylaşmak istedik. Ramazan Ayına girdiğimiz bu mübarek gecede, yüzyıllarca üzerinde kardeşçe yaşadığımız topraklarımıza, birlikte yaşama isteğimize nifak tohumları ekmeye çalışanları ve hain terör saldırılarını bir kez daha lanetliyorum” dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak’a belgesel için teşekkür etti. Taşkesen, “Kaderi kan ile yazılmış bu aziz coğrafyanın bu kutsal vatan topraklarına ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden hainlere karşı yürütülen operasyonlarda şehit ve gazi vermeye devam ettiğimiz bu günlerde şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri ile gazilerimize sahip çıkarak böyle örnek bir organizasyona imza atan ve bizleri davet eden Eğitim BirSen Muğla Şubesine teşekkür ederim” dedi.

Belgeselde şehit yakınlarının ağızından şehitlerin anlatılırken, gösteri sonunda Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya çerçevelenmiş Türk Bayrağı hediye edildi.

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