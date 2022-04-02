Muğla'daki rüşvet operasyonunda orman işletme şefleri dahil 3 tutuklama



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi'nin muhtarı Vedat Karahan ile Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman ilçesinde, sahte nakliye raporu düzenlendiği, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesildiği, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilerek devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı istihbaratına ulaştı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi'nin muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Muhasebecisi Musa Kaya dahil 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayarlara, evrak ve dijital materyallere el konuldu.

20 ŞÜPHELİ SERBEST

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ayrı araçlarla getirildiği adliye bahçesinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Klasörler dolusu evrak, jandarma personelince adliyeye taşındı.

Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu ve Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Muhasebecisi Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2022-04-02 10:43:50



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