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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Belediyesi Ahu Hetman Okulu’na kütüphane kazandırdı

İHA

Marmaris Belediyesi Ahu Hetman Okulu’na kütüphane kazandırdı

Bugüne kadar birçok okuldaki mevcut kütüphanelerin fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma yapan Marmaris Belediyesi, kütüphanesi olmayan Ahu Hetman Okulu’nda donanımlı bir kütüphane kurdu.

Marmaris’in daha yaşanabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Marmaris Belediyesi, eğitime verdiği desteklerini de sürdürüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ahu Hetman İlköğretim Okulu bünyesinde bir kütüphane oluşturdu. Kütüphane Haftası'nda gerçekleştirilen kütüphane açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphane kurdele kesimiyle öğrencilerin hizmetine sunuldu. Öğrencilerle sohbet ederek birlikte kitapları inceleyen Başkan Oktay, öğrencilerden çok kitap okuyacaklarına dair söz aldı.

Kütüphaneye yeni kitaplık rafları, öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri şekilde masa ve sandalyeler yerleştirildi. Açılışta öğrenciler müzik dinletisi sundu. Çocukların kitaplara kolay erişebilmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları için kütüphanelerin çok önemli olduğunu hatırlatan Başkan Oktay “Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için çok önemli, imkanlarımız ölçüsünde onlara dokunan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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