Datça'nın tek ramazan davulcusu Özlem



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinin tek ramazan davulcusu Özlem İsar (45), vatandaşları manilerle ilk sahura kaldırdı. İki yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirten İsar, Seneye sizlerle olabilir miyim bilemiyorum ama bu geleneği birlikte yaşatalım'' dedi.

İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık ve sürücü kursu hocalığı gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra eşinden boşanan Özlem İsar, Datça'ya yerleşti. Burada müzikle uğraşmaya başlayan ve çaldığı davulla çevrede 'Malatyalı Özlem' adıyla tanınan İsar, ramazan davulculuğunu da hobi olarak sürdürüyor. Datça'nın tek ramazan davulcusu olan 1 çocuk annesi Özlem İsar, dün gece ilçenin sokaklarını dolaşarak, maniler eşliğinde davul çalıp vatandaşları ilk sahura kaldırdı.

İki yıl önce kolon kanserine yakalanan Özlem İsar'ı elinde davulu ve yöresel kıyafeti ile bu yıl da karşılarında gören vatandaşlar mutlu olduklarını belirtip, kendisine destek verdi.

GELENEĞİ YAŞATIYOR

Ramazan davulu geleneğinin yaşatılması gerektiğini ifade eden Özlem İsar, "Ramazan ayında bu yıl da davulumun başında olduğum için mutluyum. Oğlum Egemen'in hazırladığı manilerle Datçalılar ile birlikte olacağım. Datça'da bu yıl beşinci senemiz. Allah sağlık; sıhhat verdiği sürece bu görevi yapmak istiyorum. İki yıldır kanser tedavisi görüyorum. Kolon kanseriyim. Seneye sizlerle olabilir miyim, bilemiyorum. Gönül ister ki, değil beş yıl, 10 yıl, 15 yıl daha bu geleneği birlikte yaşatalım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-04-02 11:32:30



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