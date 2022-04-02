Datça’da caretta caretta kıyıya vurdu

Muğla’nın Datça ilçesinde caretta caretta cinsi kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu.
Datça’nın Yedikat Çökertme mevkiinde arkeolojik kazı yapan işçiler, caretta caretta cinsi kaplumbağanın kıyıya vurduğunu fark etti. Kaplumbağanın köpek balığı saldırısına uğradığını düşündüklerini ifade eden Kazı Başkanı Durmuş Açık, “Kazı çalışması yaptığımız bölgede sabah saatlerinde deniz kenarına dinlenmek için geldik. O esnada denizde bir cismin sürüklendiğini gördük ve hemen kenara çektik. Caretta caretta cinsi kaplumbağanın ölmüş olduğunu fark ettik. Maalesef kafası parçalanmış vaziyetteydi. Kaplumbağanın, köpekbalığı saldırısına uğradığını düşünüyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.