MUSKİ’den uzaktan abonelik hizmeti Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ‘uzaktan abonelik’ hizmetine başladı. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar E-Devlet üzerinden abonelik işlemlerini yapabilecek.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü il genelinde 13 ilçede 21 abone ve tahsilat ofisleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü 21 abone ve tahsilat ofisinin yanı sıra ‘uzaktan abonelik’ hizmeti vermeye başladı. Uzaktan abonelik hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bulundukları mekandan ayrılmadan abonelik yenileme işlemlerini tamamlayabilecek. EDevlet üzerinden abonelik başvuruları alınabilecek. Abonelik açma ve kapatma işlemleri idare ofislerden bağımsız, vatandaşların talep ettikleri yer ve zamanda yapılmasına imkan veren teknolojiye dayanarak MUSKİ sistemine entegre edilmiş biyometrik (3 boyutlu) imza yöntemi ile yerinde abonelik hizmetini gerçekleştiriyor.

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