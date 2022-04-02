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20 ülke 64 kulüp 312 sporcu kıyasıya yarışacak

İHA

20 ülke 64 kulüp 312 sporcu kıyasıya yarışacak

Bodrum’da bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen “Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları” (BIOR), 20 ülkeden 312 sporcunun katılımıyla başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Bodrum Belediyesi iş birliğiyle Bodrumspor Yelken Kulübü organizasyonuyla 2013 yılından bu yana düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları’nın bu yıl 10’uncusu gerçekleşiyor.
6 gün sürecek organizasyon, Bodrum Limanı'ndaki kortej yürüyüşü ile başladı. Bando eşliğinde Bodrum Marina’dan Belediye Meydanı’na yürüyen ekipler, renkli görüntüler oluşturdu.
“Sporcu ve denizci bir nesil yetiştirmek en büyük gayemiz”
Meydanda düzenlenen açılış töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünyanın dört bir yanından sporcu çocukları, Bodrum’da misafir etmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:
“2013 yılından bu yana düzenlenen Bodrum International Optimist Yarışlarının 10.sunu gerçekleştiriyoruz. BIOR, 27 Haziran7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan 2022 Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde önemli bir prova niteliği de taşımaktadır. Bu muhteşem buluşmalara ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmeliyim. Bodrum’un iklim özellikleri bu tür sporlarımız için elverişli bir ortam hazırlamakta. Elverişli iklimi ve tüm dünya tarafından kabul gören rüzgârıyla, yelken sporu için çok uygun bir kentiz. Özellikle yılın her mevsiminde yelkenleri dolduran rüzgâr kalitemiz, eşsiz coğrafyamız, tarihimiz, doğal güzelliklerimiz, koylarımız ve yelkene gönül vermiş sporcularımızla birlikte çok keyifli bir zaman geçireceğimize inanıyorum. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini desteklemek, gençlerimizin sporla iç içe kötülüklerden uzak, başarılı, mutlu ve disiplinli yetişmelerini sağlamak, sporcu ve denizci bir nesil oluşturmak en büyük gayemiz.”
“Pruvanız neta, rüzgârınız kolayına olsun!”
Bodrum olarak nitelikli organizasyonlar yapacak olanaklara sahip olduklarını ifade eden Başkan Aras şöyle devam etti: “Çok kısa bir zaman içerisinde kulüp binalarımızın olanaklarını artırdık. Bodrum Dünya Optimist Şampiyonası’nın başarıyla, kendine ve kentine yakışır şekilde icra edilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Yine gururla belirtmeliyim ki 2023 Dünya Dragon Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacağız. Bodrum olarak nitelikli organizasyonlar yapacak imkân ve kapasitemiz mevcut. Dünyanın pek çok ülkesinden Bodrum’a yarışmak için gelen sporcularımız ve misafirlerimiz hem bölge turizmimiz hem de yelken sporu için önemli bir kazanım. Bu duygularla tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Pruvanız neta, rüzgârınız kolayına olsun”
Bodrumspor Yelken Şube sorumlusu Hadi Türk ise herkese teşekkür ederek, “Bu yıl onuncusunu düzenliyoruz Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları’nın. Herkese ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve tüm yelkencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
20 ülke 64 kulüp 312 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışlar, 2022 Dünya Optimist Şampiyonası için Yelken Kulüp’te yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle, Kumbahçe Mahallesi Paşa Tarlası Mevkii’nde yapılacak.
Dünyada sınıfında düzenlenen en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olma özelliği kazanmış, dünya çapındaki profesyonel kulüplerin gözünde de özel önemi olan bir yarış haline gelen BIOR, 6 Nisan akşamı ödül töreniyle son bulacak.

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