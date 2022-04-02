Köyceğiz’de fideler toprakla buluştu

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde “Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık” projesi çerçevesinde fideler toprakla buluşturuldu.



Köy okullarında “Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık” projesinin ilk aşaması fidelerin toprağa dikilmesiyle gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde yürütülen proje çerçevesinde Köyceğiz Pınar Hambükü İlkokulu bahçesine ve Beyobası Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tarım alanlarına adaçayı, kekik, arı tohumu, defne, biberiye, sarı kantaron, sakız ağacı fideleri dikildi.

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