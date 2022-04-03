TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Bodrumspor: 3

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bodrumspor, deplasmanda karşılaştığı Somaspor’u 31 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bodrumspor, Soma Atatürk Stadı’nda Somaspor ile karşılaştı. Konuk ekip Erdem Çetinkaya'nın 2 ve Onur Akbay’ın attığı gollerle 31 mağlup etti. Somaspor’un tek golünü ise Özcan Aydın kaydetti. Alınan bu sonuçla puanını 64’e çıkaran Bodrumspor 3. sıradaki yerini korudu.

Bodrumspor, ligin 34. haftasında 10 Nisan Pazar günü Ankaraspor’u konuk edecek.

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