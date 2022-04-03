Tezhip sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor Kursiyerlerin çalışmaları sergileniyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin tezhip çalışmalarından oluşan sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor.



Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tezhip öğretmeni Serpil Kutluğ ve 8 öğrencisinin çalışmalarından oluşan “Tezhip Sergisi”, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Artemisia Sergi Salonu’nda açıldı. Sergide özenle hazırlanan 41 eser, beğeni topladı. 25 yıldır tezhip sanatı ile ilgilenen ve 14 yıldır Bodrum Halk Eğitimi Merkezi’nde tezhip öğretmeni olarak görev yapan Serpil Kutluğ, “Milli Eğitim’in ‘Her aya bir etkinlik’ çalışması çerçevesinde yapılan bir proje bu. Biz pandemi döneminde sergi yapamadık. 2 yıllık birikimimiz vardı. Bu proje çerçevesinde sergiyi açtık. 8 öğrencim 41 eserle bu sergiye katıldılar. Öğrencilerim 8 ay boyunca bin 565 saatlik uzun soluklu bir kursun ardından bu eserleri ortaya çıkardılar. Ama daha önceki dönemlerden de öğrencilerim var. Eski ve yeni öğrencilerimle birlikte bu sergiyi hazırladık. Şu anda kursta yarıyıla girmek üzereyiz” dedi.



Saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilen sergi, 7 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

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