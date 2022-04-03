Üniversiteyle BODER arasında protokol imzalandı Öğrencilere staj imkanı sağlanıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Bodrum Otelciler Derneği (BODER) arasında mesleki ve eğitsel konularda çalışma yapmayı sağlayacak usul ve esasları belirlemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.



Üniversite Senato salonunda geçekleştirilen imza töreninde BODER Başkanı ve Very Chic Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Yusuf Günaydın, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu katıldı.



İmzalanan protokol ile MSKÜ Turizm Fakültesi öğrencileri BODER bünyesinde bulunan konaklama işletmelerinde öğrenim gördükleri bölümlerle ilgili iş alanlarında stajlarını tamamlayabilecek. Aynı zamanda öğretim elemanlarının iş başı eğitimleri ile akademik araştırmalarına da destek verilecek.



Özel sektör ve kurumlarla imzalanan işbirliği protokollerine büyük önem verdiklerini belirten MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “ARGE Üniversitesi olma yolundaki çalışmalarımız her geçen gün hedefe biraz daha yaklaşıyor. Üniversitelerin amacı eldeki bilgilerin uygulamada da paylaşılması ve toplum yarınına kullanılmasıdır. MSKÜ olarak Turizm Fakültemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin Bodrum Otelciler Derneği kanalıyla turizm alanındaki işletmelerde eğitim ve öğretimleri sürürken staj sağlanması, mezuniyet sonrası istihdamın sağlanması açısından önemli. Üniversitemizin değişik fakültelerinde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin gelecek kaygısını ortadan kaldırmak için kamu ve özel sektör ile işbirliği protokollerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.



BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise konuşmasında, “Benim kardeşim olmadı. Hayatımı tek çocuk aile olarak yaşadım. Üniversitenizde stajyer öğrencileriniz benim için kardeşlerim olacak. Onları kardeş olacak bakacağımı söz veriyorum. Bodrum'a, Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.