Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan polis memuru Aytaç Babayiğit (48), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Ö.K.'nin (38) temizlediği beylik tabancası ateş aldı. Ö.K.'nin silahından çıkan kurşun, aynı odadaki 28 yıllık polis memuru meslektaşı Aytaç Babayiğit'in sol kasığına isabet etti. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Babayiğit, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babayiğit, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Babayiğit için bugün saat 10.00'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

2022-04-04 09:37:27



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