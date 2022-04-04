Köyceğiz’de Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası heyecanı yaşanacak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirilecek.



İlk defa düzenlenecek olan Köyceğiz Spor Kulübü Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası 0910 Nisan 2022 tarihlerinde Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. Köyceğiz Spor Kulübü Başkanı Tarkan Öztürk, “Turnuvamız, 0910 Nisan 2022 (CumartesiPazar) tarihlerinde, Köyceğiz Spor Kulübü tarafından Köyceğiz Kaymakamlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, katkısı ile Köyceğiz bin kişilik Yeni Kapalı Spor salonunda yapılacak. İlk defa düzenleyeceğimiz turnuvamız sırasında güzel ilçemizde hep birlikte mutlu anlar yaşayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

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