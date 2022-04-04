Kano yarışlarında Köyceğizli sporcu üç altın madalya kazandı

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen kano yarışlarında Köyceğizli Serkan Kakkaç 3 altın madalya kazanarak ilçeye büyük gurur yaşattı.



Türkiye Kano Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım seçme yarışları sonucunda Köyceğizli Serkan Kakkaç Büyük Erkekler kategorisinde 1000m, 500m ve 200m yarışlarında 1. gelerek 3 altın madalyanın sahibi oldu. Kulübü Köyceğizspor’a ve Köyceğizlilere büyük gurur yaşattı. Durgunsu Kano yarışlarında sporcuların performansları Milli Takım antrenörü Andrei Shantrovic ve teknik kurulca değerlendirilerek Dünya Kupası 12 ve Solvakya Piestany Yarışları Aday Milli Takım Kampına Serkan Kakkaç ile birlikte 24 sporcu davet edildi. Milli Kanocu Serkan Kakkaç Mayıs’ta yapılacak dünya kupalarına katılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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