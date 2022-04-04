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Büyükşehir 7 atık alım teknesiyle yaza hazırlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin daha temiz kalması için 7 atık alım teknesi ile turizm sezonuna hazırlanıyor.

İHA

Büyükşehir 7 atık alım teknesiyle yaza hazırlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin daha temiz kalması için 7 atık alım teknesi ile turizm sezonuna hazırlanıyor.

Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın denizleri Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmeye devam ediliyor. İl genelinde denizleri korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede 15 Nisan'dan itibaren atık alım tekneleriyle hizmetine devam edecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi ile 7 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek ve Akyaka’da bulunan atık alım merkezinde topluyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Muğla’nın denizleri Büyükşehir sayesinde korunuyor.
Denizlerden bugüne Kadar 12 Milyon Kg atık toplandı
Göcek ve Akyaka’da bulunan merkezlerde 7 atık alım teknesinin sezona hazır olması için bakım ve onarımları yapılıyor. Atık alım tekneleri 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren denizlerdeki teknelerden atık almaya başlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 13 bin 802 adet tekneye hizmet verdi. Hizmet verilen 13 bin 802 tekneden 10 bin 885 litre atık yağ, 39 bin 702 litre sintine, 9 milyon 999 bin 457 litre pis su ve 12 milyon 71 bin 245 kilogram katı atık toplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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