Öğrenciler Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti Doğal yaşam alanları ile Türkiye’nin en donanımlı barınaklarından birisi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni Milli Piyango Kız Yurdu öğrencileri ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin can dostlar için yaptığı ve Türkiye’nin sayılı barınaklarından birisi olan Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni Milli Piyango Kız Yurdundan öğrenci ve personeller ziyaret etti.

40 dönüm arazi üzerine kurulan ve doğal yaşam alanları ile Türkiye’nin en donanımlı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret eden öğrenciler ve personele, Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından barınakta yapılan çalışmalar ve hayvanların tedavileri ile ilgili bilgiler verildi.

Öğrenciler, uzman personel eşliğinde buradaki ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açıkkapalı kafesler ve doğal yaşam parklarını görme fırsatı buldu. Ayrıca öğrenciler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların davranışları, hayvan sever olmak ve bulaşıcı hastalıklar konularında da bilgi aldılar.

Ziyaret sonuna kadar hayvan sevgisi konusunda da farkındalık bilinci oluşturulan öğrencilere, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündükleri hayvanlarla karşılaşmaları durumunda 444 48 01 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi numarası arayabileceklerinin bilgisi verildi. Ziyaret, Büyükşehir Belediyesi personeli ile öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.

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