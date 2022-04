Roman Abramoviç'in yatında hareketlilik

Rus iş adamı Roman Abramoviç'in milyon dolarlık yatı 'My Solaris'te hareketlilik gözlendi. Bodrum merkezden ayrılan lüks yat Yalıkavak açıklarına demirledi.

RusyaUkrayna savaşı sonrasında İngiltere hükümeti tarafından el konulduğu açıklanan Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli lüks yatı 21 Mart’ta Bodrum merkezden bulunan gemi yanaşma iskelesine demir atmıştı. Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen Bermuda Adaları bayraklı 430 milyon sterlinlik ultralüks yatı 'My Solaris', öğlen saatlerinde Yalıkavak açıklarına geldi. Bodrum merkezden hareket eden yat Yalıkavak açıklarına demirledi.

139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatta, öğlen saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandığı gözlendi. Yatın yan tarafından ve baş kısmından indirilen iki bot yatın arka tarafına geçti. Mavi halıların merdivenlere serildiği görüldü. Daha sonra içerden çıkan 2 kişi bota binerek Yalıkavak marinaya geçti. Yatın içerisinden çıkanların kim olduğu ise açıklanmazken, Abramoviç'in yatta olabileceği iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.