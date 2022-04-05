Köyceğiz’de incir yetiştiriciliği eğitimi verildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesi’nde üreticilere incir yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştirildi.



Aydın incir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri tarafından Köyceğiz Akköprü Mahallesi’nde üreticilere incir yetiştiriciliği, budama, kurutma, hastalıklar ve zararlıları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitime Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can ve ilgili personeller, Köyceğiz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Bitki Sağlığı personelleri Mühendis Bekir Maral, Mühendis Hulusi Atasoy, Mühendis Ali İvgin eşlik etti. Yetkililer eğitim sonunda üreticilere bol ve bereketli sezon dileğinde bulundu.

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