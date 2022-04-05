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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaca’da 'Avukatlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi

İHA

Ortaca’da 'Avukatlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki törene avukatlar cüppeleriyle katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine Ortaca ve Dalaman’daki avukatlar katıldı. Avukatlar adına konuşma yapan Avukat Gülüzar Türk,“İnsanın kutsal yaşam hakkını kendisine dert, adalet arayışını bir çaba, hukukun üstünlüğünü hedef edinmiş, savunmanın, hukuk devleti ve demokrasinin yılmaz savunucusu değerli meslektaşlarım, değerli avukat arkadaşlarım, bize üzerinde avukatlık yapabileceğimiz bir vatan ve cumhuriyet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatan için canından olan aziz şehitlerimize ve gazilerimize, hukuk mücadelesinde yaşamını yitiren üstatlarımıza bir kez daha minnet, rahmet ve saygılarımızı sunuyoruz. Öncelikle mesleğimizi icra ederken temsil eden sıfatımızın görmezden gelinerek hak etmediğimiz muamelelere maruz kalan meslektaşlarımız adına herkesin bir gün avukata ihtiyacı olabilir. Bu nedenle unutulmamalıdır ki, avukatın sesi kesilirse, halkın nefesi kesilir. Adalet sisteminin olmazsa olmaz saç ayaklarından olan birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlar, saygılar sunarım" dedi.

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